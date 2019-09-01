8 ألف مدرسة في اليمن تُرغم على تريد قسم الولاية وتحويلها إلى حوزات شيعية

الثلاثاء 10 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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استنكر وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس قيام مليشيات الحوثي بفرض ما يسمى قسم الولاية في الطابور الصباحي في المدارس الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا.

وشدد الوزير لملس على ضرورة رفض هذه الاجراءات التي تقوم بها المليشيات الحوثية ومقاومتها برفض ترديده وترديد النشيد الوطني في العلن.

وأشار وزير التربية الى ان اقدام المليشيات الانقلابية على هذا الاجراء وتنفيذه في المدارس الخاضعة في نطاق سيطرتها يدل على انها وضعت النظام الجمهوري خلف ظهرها وشرعت على ارض الواقع بتأسيس نظام الامامة وولاية الفقيه في ارض اليمن الحرة العربية الابية .

وفي ذات السياق كشفت نقابة المعلمين اليمنيين، عن توجهات لدى جماعة الحوثي الانقلابية، لفرض قسم الولاية في طابور الصباح على جميع المدارس الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والبالغة 8 آلاف مدرسة.

كما شهدت المناهج التعليمية تجريفا مخيفا , وتغييرا بشكل كبير , يهدف إلى تحويل مخرجات المدارس في اليمن على غرار خريجي الحوزات الشيعية .

وأوضح المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي أن الجماعة تجري منذ أيام اجتماعات مكثفة في مناطق سيطرتها استعدادا للعام الدراسي الجديد، وأنها تضغط على مدراء المدارس والمعلمين لإلزام الطلبة بترديد ما يسمى ب”قسم الولاية” في طابور الصباح.

وأضاف أن الجماعة تحاول بهذا التصرف تعميم تجربتها في محافظة صعدة على كل المناطق الواقعة تحت سيطرتها، حيث يردد جميع طلاب صعدة في الطابور الصباحي منذ العام 2014م هذه الكلمات ” اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك، ونتولى الإمام علي، ونتولى من أمرتنا بتوليه: سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، اللهم إنا نبرأ إليك من عدوك، وعدو رسولك، وعدو الإمام علي، وعدو من أمرتنا بتوليه: سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي» ويصرخون بها يوميا بدلا عن النشيد الوطني.