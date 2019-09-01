رسالة من أمير الكويت للملك سلمان

الثلاثاء 10 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تسلّم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة من صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وقام بتسليم الرسالة، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة الكويت، خلال استقبال الملك له، اليوم، في مكتبه بقصر السلام في جدة.

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح أثناء القمة الخليجية في الرياض

ونقل الصباح للعاهل السعودي "تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمله الملك تحياته له، متمنياً له دوام الصحة والعافية"، بحسب موقع صحيفة "سبق" السعودي.

وأجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً مع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس الاثنين، للاطمئنان على حالته صحته بسبب دخوله إلى المستشفى.

وبحسب وكالة "واس" للأنباء، أعرب الملك سلمان، خلال الاتصال، عن تمنياته لأمير الكويت بالصحة والعافية، أمس الاثنين.

وعبر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيًا له موفور الصحة والعافية.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، الأحد الماضي، تأجيل لقاء أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب نقله إلى أحد المستشفيات في الولايات المتحدة، لإجراء الفحوصات الطبية.