يحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول

الثلاثاء 10 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات

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حصل نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، "محمد صلاح"، على جائزة أفضل هدف في الريدز عن شهر أغسطس/آب الماضي.

وشهدت القائمة حضور هدف "ديفورك أوريغي" في نورويتش سيتي وهدف "ساديو ماني" الثاني في شباك تشيلسي بالسوبر الأوروبي وكذلك أمام بيرنلي، وهدفي "روبيرتو فيرمينو" أمام ساوثامبتون ثم بيرنلي.

وتفوق هدف "صلاح" في مرمى أرسنال على الأهداف العشرة المرشحة للجائزة.

وسجل النجم المصري هدفين في مرمى أرسنال خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "آنفليد"، وفاز الريدز بنتيجة 3-1 ، وفاز الهدف الثاني لـ"صلاح" بالجائزة.

وحل في المركز الثاني، هدف السنغالي "ساديو ماني" في مرمى ساوثهامبتون، وعاد "صلاح" ثالثًا بهدفه في مرمى نورويتش سيتي في المباراة الافتتاحية.

ويحتل "صلاح" صدارة ترتيب هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف يليه "فيرمينو" و"ماني" برصيد هدفين.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حقق العلامة الكاملة خلال الأربع جولات الأولى من بريميرليج.