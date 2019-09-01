رونالدو يتغنى بمستوى نجم منتخب الجزائر الشاب

الثلاثاء 10 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أبدى نجم نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، "كريستيانو رونالدو"، إعجابه الشديد بلاعب نادي آ سي ميلان الإيطالي ومنتخب الجزائر، "إسماعيل بن ناصر".

وبحسب موقع "ميلان نيوز"، فإن "رونالدو" معجب بشدة بمستوى "بن ناصر" منذ مواجهة جمعتهما في الموسم الماضي حين كان اللاعب الجزائري ينتمي لصفوف إمبولي.

وأضاف الموقع المهتم بأخبار الروسونيري أن "رونالدو" أبلغ عدداً من زملائه في يوفنتوس بعد فوز صعب على إمبولي، بنتيجة 2-1، في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أن "بن ناصر" سيصبح بطلاً في المستقبل.

وأشار إلى أن "رونالدو" قال: "هذا اللاعب رقم 10 (بن ناصر) سيحظى بمستقبل كبير وسيكون بطلاً".

وأوضح الموقع أن "بن ناصر" استقبل هذا المديح بشعور من الامتنان والسعادة.ومن المنتظر أن يتجدد اللقاء بين "رونالدو" و"بن ناصر" في مواجهة القمة المقبلة بين يوفنتوس وميلان في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على ملعب "يوفي" في الجولة 12 هذا الموسم.

وانضم "بن ناصر" البالغ من العمر 21 عاماً إلى ميلان قادماً من إمبولي، الصيف الحالي، بعدما جذب انتباه الكثير من أندية أوروبا عقب تألقه مع منتخب الجزائر وقيادته للتتويج بكأس أمم أفريقيا "كان 2019"، والتي تحصل خلالها على جائزة أفضل لاعب في البطولة.