سان جيرمان يسعى للتخلص من نيمار في ميركاتو الشتاء

الثلاثاء 10 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أكدت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حدد موقفه بشأن مستقبل نجمه البرازيلي "نيمار دا سيلفا".

وأوضحت أن المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، "ليوناردو"، قرر التخلي عن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في يناير/كانون الثاني القادم، ولكن في حال وصول عرض مناسب.

وأضافت أنه سيتعين على "نيمار" العيش لمدة أربعة أشهر قادمة بطريقة قسرية في ملعب "حديقة الأمراء"، حتى يحدد "ليوناردو" الطريقة التي سيبدأ بها المفاوضات مع مسؤولي برشلونة أو ريال مدريد.

وانضم "نيمار" إلى باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة، في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وأبدى اللاعب البرازيلي رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أن المطالب المالية الكبيرة للنادي الفرنسي أدت إلى فشل المفاوضات.