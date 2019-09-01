تسريب اللحظات الأخيرة يكشف إلغاء آبل للميزة الرئيسية في آيفون 11 قبيل إطلاقه الرسمي

الثلاثاء 10 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أفادت أحدث التقارير أن شركة "آبل" ألغت إحدى الميزات الرئيسية لجهاز "آيفون 11" قبل إطلاقه الرسمي هذا المساء.

وانتشرت شائعات واسعة النطاق حول دعم أجهزة "آيفون" الجديدة لتقنية "الشحن اللاسلكي الثنائي"، وهي تقنية من شأنها أن تتيح للمستخدمين شحن أجهزة لاسلكية أخرى مثل سماعات AirPods، على ظهر الهاتف.

ومع ذلك، وبحسب تقرير صدر في اللحظات الأخيرة من قبل محلل "آبل" الموثوق به، مين غشي كيو، فإنه ربما تم إلغاء هذه الميزة لأن "كفاءة الشحن" لا تفي بمتطلبات "آبل".

كما صرح مارك غورمان، من وكالة "بلومبرغ"، أنه سمع أيضا أن شركة "آبل" تواجه مشكلة في هذه الميزة.

وصممت ميزة " الشحن اللاسلكي الثنائي" من أجل شحن أجهزة "آيفون" وAirPods وساعة "آبل" الذكية Apple Watch، في وقت واحد، والتخلص من ازدحام الكابلات.

وكشف مين غشي كيو أيضا أن كافة أجهزة "آيفون 11" الثلاثة، ستحتفظ بمنفذ Lightning، على الرغم من رواج شائعات بشأن استبداله بمنفذ USB-C.