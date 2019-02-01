الامارات تقوم بتجاوز خطير للسيادة اليمنية ووزير يفضحها ويتوعد بمحاسبتها

الثلاثاء 10 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، إن الإمارات بدأت خلال الأيام الماضية بتسيير رحلات من وإلى مطار الريان في حضرموت دون أي تنسيق مع وزارة النقل في الحكومة الشرعية.

وأشار في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن الإمارات تقوم باستخدام مطارات وموانئ البلاد بجلب الأسلحة للمتمردين في عدن.

وأضاف "قريباً سنضع هذه التجاوزات على سيادة الدولة على طاولة الإيكاو والمنظمة البحرية الدولية والهيئات الدولية ذات العلاقة".

ومنذ أكثر من أربعة سنوات لا يزال مطار الريان الواقع بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، مغلقا، فيما تتهم منظمات حقوقية الإمارات بتحويل المطار إلى مقر عسكري وسجن.