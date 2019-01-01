رونالدو يتغنى بمستوى نجم منتخب الجزائر الشاب سان جيرمان يسعى للتخلص من نيمار في ميركاتو الشتاء تسريب اللحظات الأخيرة يكشف إلغاء آبل للميزة الرئيسية في آيفون 11 قبيل إطلاقه الرسمي ما حقيقة منع من هم فوق 35 عاما من العمل بالقطاع الخاص بالسعودية ؟ الامارات تقوم بتجاوز خطير للسيادة اليمنية ووزير يفضحها ويتوعد بمحاسبتها كشف حقيقة مغادرة أمين عام حزب الاصلاح من الرياض وطلبه اللجوء في المانيا قبيل ساعات من الاعلان عنها .. الكشف عن مواصفات واسعار (آيفون 11) السعودية.. مقتل تلميذ خنقا على يد زميله ماذا قال مستشار الرئيس اردوغان عن اليمن والشعب اليمني؟ الجيش اليمني يكشف عن معلومات استخبارية .. اين يتم تجميع طائرات الحوثي المسيّرة وكيف استفاد الانقلاب بصنعاء من الانقلاب في عدن؟
كشف حزب الاصلاح اليمني الثلاثاء ، حقيقة مغادرة امينه العام عبدالوهاب الانسي من الرياض وطلبه اللجوء في المانيا.
وسخر نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني من تداول ما وصفها بـ معلومات كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي حول لجوء الأمين العام للإصلاح الأستاذ عبدالوهاب الآنسي إلى ألمانيا.
وقال العديني في تغريدة رصدها مأرب برس على حسابه في تويتر ردا على احد الناشطين :« مؤسف ان تقوم بنشر معلومات كاذبة ولا أساس لها، ومؤسف هذا أنك تفعل ذلك بقصد ودون خجل، مستدركاً "وإلا لكنت سألت!".
وأكد أن امين عام أكبر الاحزاب السياسية اليمنية لا يحتاج الى طلب اللجوء ولا حتى للتفكير بهذا الامر.
وكان ناشطون ووسائل اعلام انفصالية واخرى محسوبة على انصار حزب المؤتمر جناح صالح ، زعمت ان الانسي طلب اللجوء في المانيا.
فيما اكدت مصادر مأرب برس ان الانسي حضر قبل ثلاثة اشهر ندوة في المانيا بحضور امناء عموم الاحزاب وعاد للرياض ولم يغادرها.