مواجهة نارية بين اليمن والسعودية الليلة

الثلاثاء 10 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مباراته المرتقبة امام نظيره السعودي في الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم (قطر2022) وكأس آسيا( الصين 2023) ، حيث ستقام المباراة على استاد البحرين الوطني عند الساعة السابعة مساءا .

وتعتبر مباراة اليون هي التحدي الثاني لمنتخبنا في مشوار التصفيات بعد مباراته الأولى التي خاضها يوم الخميس الماضي امام منتخب سنغافورة في سنغافورة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما .

ويدرك الجهاز الفني ولاعبي المنتخب اهمية المباراة وصعوبتها ، وانها تحتاج إلى تحضير من نوع خاص كون الاخضر السعودي يعتبر من اقوى منتخبات القارة الآسيوية وابرز المرشحين لخطف بطاقة التأهل عن المجموعة في طريق الوصول إلى كأس العالم وكأس آسيا.

تمرينان

هذا وقد خاض منتخبنا الوطني تمرينان حتى الان في البحرين ، كان التمرين الأول يوم السبت في الملعب الخارجي للاتحاد البحريني استمر لمدة ساعتين ، فيما كانت مدة تمرين امس الاول والذي اقيم على نفس الملعب ساعة ونصف ، وركز الجهاز الفني خلال التمرينان على عدد من التمارين التكتيكية التي يسعى لتطبيقها عند مقابلة الاخضر السعودي بحثا عن ايقاف الخطورة وايجاد اسلوب لعب معين يتناسب مع امكانيات لاعبينا .

*طاقم تحكيم تايلاندي يدير المباراة

واسند الاتحاد الدولي الفيفا مهمة تحكيم المباراة لطاقم تايلاندي ( حكم ساحة – مساعد أول – مساعد ثاني ) فيما سيكون الحكم الرابع من الهند ، وبالنسبة لمراقب المباراة فسيكون من الأردن ومراقب الحكام من هونغ كونغ.

- بعثة المنتخب السعودي وصلت امس إلى البحرين استعدادا للمباراة .

فيما تجري الترتيبات مع سفارة اليمن في البحرين من اجل اجراء التسهيلات اللازمة لضمان حضور جماهيري كبير لمساندة المنتخب.

المباراة تأتيكم تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة وتنقل على القناة الرياضية السعودية .