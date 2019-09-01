الوكيل «القرشي» يبشّر المعتمرين «اليمنيين» بهذا الخبر السار

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أوضح الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019 م على ان المملكة العربية السعودية قد اتخذت قراراً بإلغاء رسوم تكرار العمرة والتي تقدر بمبلغ «2000»ريال سعودي.
وذكر القرشي لـ«مأرب برس» ”بأن المملكة قد أعلنت عن الكثير من الترتيبات التي من شأنها تطوير أعمال الحج والعمرة ومنها ضرورة شراء حزمة من الخدمات كبرامج عمرة محددة بالأيام (سكن ونقل ) وغيرها من الخدمات ولكل برنامج سعر محدد ولا تصدر أي تأشيرة عمرة إلا بعد استيفاء تلك الخدمات“
وقال القرشي على أن مكتب شئون حجاج اليمن لايزال في تفاهمات مستمرة مع المملكة حتى معرفة طبيعة الاجراءات وإعلانها للجمهور.