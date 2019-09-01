«غريفيث» يكشف عن نتائج لقاء جمعه بـ«الجبير»بشأن آخر التطورات بـ«اليمن»

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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التقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير،اليوم الأحد، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، لمناقشة المستجدات على الساحة اليمنية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، خبراً قالت فيه أن الجبير استقبل في مدينة جدة، المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وتناول اللقاء "المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها".

كما ناقش الجانبان "سبل تعزيز المساعدات الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني" وفق الوكالة.

وعقب اللقاء نشر غريفيث تغريدة عبر "تويتر"، قال فيها "عقدت لقاء إيجابيا جدا مع عادل الجبير في جدة اليوم. أنا ممتن للمملكة العربية السعودية على جهود الوساطة التي تبذلها في جنوب اليمن، ناقشنا السبل للمضي قدما في العملية السياسية في اليمن".

وتأتي اللقاء بالتزامن المباحثات مع مباحثات جدة غير المباشرة بين الحكومة ومليشيا الانتقالي الاماراتي التي تفرض سيطرتها على العاصمة عدن منذ العاشر من أغسطس الماضي.