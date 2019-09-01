بدء تدريب فريق غوص وإنقاذ بـ«سد مأرب»

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بدأت قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب اليوم الاثنين تدريب فريق غوص في سد مأرب وإنقاذ سيتولى العمل على تحقيق سباحة آمنة والحد من حالات الغرق، الناجمة عن ممارسة السباحة بشكل خاطئ والمخاطرة في دخول مياه السد دون معرفة قواعد الغطس والسباحة.
وأكد العميد عبدالغني شعلان قائد قوات الأمن الخاصة أن الدورة تهدف إلى تدريب 12 من أفراد قوات الأمن الخاصة على قواعد السباحة والغطس والغوص والإنقاذ والانتشال بهدف الحد من حوادث الغرق التي تكررت بشكل كبير خلال الفترات الأشهر الأخيرة نتيجة الإقبال المتزايد على زيارة السد والاستمتاع بالمناظر السياحية فيه.
وقال إن فريق الغوص الذين سيتم تدريبهم لمدة شهر كامل سيعملون على التواجد في أوقات الزيارة للسد خلال الصباح والمساء للإشراف على حماية السياح والزائرين وتقديم النصائح الإرشادية قبل السباحة وتحديد الأماكن المسموحة وغيرها.