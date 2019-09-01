عاجل: مليشيا ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ تعتقل العميد ”فصل العبادي“ بعد مداهمة ”شلال شائع“ لمنزله بعدن

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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أفادت مصادر محلية بمدينة عدن (جنوب اليمن) مساء اليوم الاثنين 9 سبتمبر/أيلول، باعتقال مدير عام صندوق التقاعد في وزارة الداخلية، من قبل مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتيا.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان مجاميع مسلحة تابعة للمتمردين الجنوبيين المدعومين من الامارات، يقودها مدير أمن عدن السابق والمتمرد ”شلال شائع“، داهمت منزل العميد الركن فضل العبادي مدير عام صندوق التقاعد في وزارة الداخلية.



وأكدت المصادر ان تلك المجاميع اعتقلت العميد ”العبادي“ واقتادته إلى مبني ادارة امن عدن، وقامت بتوقيفه بدون اي سبب قانوني يذكر، مشيرة الى انه لايزال محتجز حتى ساعة كتابة هذا الخبر (8:30 مساء).

وفي وقت متأخر من مساء امس الاحد، اقتحمت مليشيا ”المجلس الانتقالي“ منزل قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق في عدن جنوبي البلاد، العقيد لبيب العبد، ونهبت سيارته، بالإضافة إلى مولد كهربائي وأغراض أخرى.

وقال شهود عيان إن ”العقيد لبيب العبد لم يكن موجودا أثناء الاقتحام، حيث غادر المنزل هو وعائلته عقب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن في الـ10 من أغسطس الماضي“.

وتقود مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي“ المدعوم من دولة الامارات، عمليات مداهمة واقتحام لمنازل قادة عسكريين ومحليين مناوئين للمجلس منذ فرض سيطرتها على المدينة، حيث تتخلل تلك المداهمات أعمال نهب واسعة للمنازل إلى جانب قتل ونهب وتنفيذ اعتداءات على بعض المقربين.