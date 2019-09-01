تعرف على حجم احتياطات العالم من النقد الأجنبي (إنفوغراف)

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس -عربي 21

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يلعب احتياطي العملات الأجنبية دورا مهما للغاية في الاقتصاد العالمي، لذلك يحتفظ كل بلد باحتياطاته من النقد الأجنبي لاستخدامها في المدفوعات الدولية ودعم العملة الوطنية للبلد.

الإنفوغراف التالي يوضح العملات التي تهيمن على احتياطي النقد الأجنبي لدى دول العالم، حتى الربع الأول من العام 2019 وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي: