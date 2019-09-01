عاجل.. ”مقترح سعودي“ لاسقاط ”تمرد عدن“ خلال أيام ومصدر يؤكد ”الإمارات في مأزق حقيقي“ تعرف على حجم احتياطات العالم من النقد الأجنبي (إنفوغراف) 12 علامة تدل على وجود فيروسات في جهاز الكمبيوتر الخاص بك الفنانة بلقيس تشعل غضب اليمنيين بسبب موقفها من الامارات وسيبل جارف من التوبيخ ينهال عليها صحيفة روسية: هل يخطط الكرملين حقا للإطاحة بالأسد؟ طلاق في الطائرة ... ما وراء البيان المشترك.. تقرير بريطاني يفجر مفاجأة ويكشف خفايا البيان ”السعودي ـ الإماراتي“ بخصوص اليمن جريمة مروعة ..أب ينهي حياة أبنائه الأربعة شنقًا .. لسبب غريب ملكة بريطانيا توافق على قرار مصيري لمستقبل المملكة مأرب : توزع مستلزمات رياضية لـ 150 فريق ونادي رياضي بالمحافظة
يلعب احتياطي العملات الأجنبية دورا مهما للغاية في الاقتصاد العالمي، لذلك يحتفظ كل بلد باحتياطاته من النقد الأجنبي لاستخدامها في المدفوعات الدولية ودعم العملة الوطنية للبلد.
الإنفوغراف التالي يوضح العملات التي تهيمن على احتياطي النقد الأجنبي لدى دول العالم، حتى الربع الأول من العام 2019 وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي: