مأرب : توزع مستلزمات رياضية لـ 150 فريق ونادي رياضي بالمحافظة

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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دشن وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي ومعه مدير عام مكتب الشباب والرياضة علي حشوان وعدد من مدراء المديريات ، توزيع مستلزمات رياضية لـ(150) فريق ونادي رياضي بمديريات المدينة، حريب ،الجوبة، ومأرب الوادي، المقدمة من مكتب الشباب و بدعم من صندوق النشئ.

وخلال التدشين أكد الوكيل الفاطمي ،أن الإهتمام بالشباب وتوعيته بالمفاهيم والقيم الوطنية أمانة يجب الوفاء بها من قبل المسؤلين في السلطة المحلية ومكاتب الشباب والتربية والثقافة وفروعها بالمديريات بهدف الحفاظ عليهم من الضياع والانحراف أوالوقوع فريسة التعبئة الخاطئة تخدم اجندة تدميرية للوطن والمجتمع اليمني .

وأشار الى ان القيادة السياسة والسلطة المحلية بالمحافظة ستظل العون والسند في اقامة المشاريع والانشطة الرياضية التي تمثل للشباب ملاذا وحصنا لتنمية مواهبهم وحمايتهم من الافكار والمشاريع الهدامة.

من جانبه كشف مدير عام مكتب الشباب والرياضة عن خطة المكتب لاقامة مناشط وفعاليات رياضية عديدة بمناسبة الأعياد الوطنية سبتمبر واكتوبر ونوفمبر ومنها إقامة اربعة بطولات رياضية.