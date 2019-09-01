مكتب التربية بالجوف يناقش سير العملية التعليمية بالمحافظة

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ناقش مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة الجوف الدكتور محمد صالح محسن ، مع عدد من المختصين بالمكتب ، سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 2019-2020م في مدارس المحافظة.
وشدد مدير مكتب التربية ،على ضرورة بذل الجهود لتجاوز التحديات والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية بالمحافظة.. مؤكداً على اهمية تفعيل عمل جميع الاقسام و المختصين في ادارات المكتب.
واستعرض الدكتور محمد محسن الخطط السنوية والأنشطة المدرسية وعمل المدارس الاهلية ومدى التزامها بالشروط والمعايير..مستمعاً إلى التقارير الشهرية للإدارات وما قامت به إدارة الاختبارات من تواصل بخصوص التظلمات التي تقدم بها عدد من طلاب الثانوية.
وفي ختام الاجتماع تم تشكيل لجان النزول الميداني لجميع المديريات للإطلاع على سير الدراسة والرفع بتقرير عن الزيارة .