اليمن تفوز بمنصب عربي بعد غياب دام 10 سنوات

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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فازت اليمن بعضوية اللجنة الكشفية العربية، خلال الانتخابات التي اقيمت الليلة الماضية بمدينة شرم الشيخ المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 المنعقد بمشاركة الجمعيات الكشفية العربية ، بعد عشر سنوات من الغياب.

وتأتي عودة اليمن إلى اللجنة عقب حصول القائد مشعل بن سيف الداعري المفوض الكشفي العام في جمعية الكشافة والمرشدات اليمنية على التصويت اللازم.

وفاز بعضوية اللجنة الى جانب اليمن كلا من الكويت ومورتيانيا والمغرب والامارات.

ويعتبر المؤتمر الكشفي العربي هو السلطة العليا للحركة الكشفية في الوطن العربي، والذي انطلقت فعالياته في الاول من سبتمبر الحالي وينتهي في الثاني عشر منه .

ويشهد المؤتمر مناقشة خطة استراتيجية تنمية الحركة الكشفية في الوطن العربي للأعوام 2021-2023، وانتخابات اللجنة الكشفية العربية، والتجهيز لتنظيم الأحداث الكشفية العالمية حتى عام 2023.