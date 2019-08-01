قرار سعودي جديد سار للقاصدين مكة المكرمة

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أعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بنتن، صدور القرار المتضمن "إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة" بحسب صحيفة "عكاظ".
وقال وزير الحج والعمرة بحسب الصحيفة إن القرار "يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030".
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي "وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان".