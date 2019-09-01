شاهد : انفجارات عنيفة تهز مدينة الحديدة ومصادر متعددة تروي ماحدث

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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هزت إنفجارات عنيفة اليوم الاثنين مدينة الحديدة الساحلية (غرب اليمن).

وقالت مصادر محلية واعلامية متطابقة ان انفجارات وقعت في مخزن للأسلحة تابع للحوثيين وسط حي الزعفران السكني بشارع جيزان في مدينة الحديدة تسبب بإصابة عدد من السكان وخسائر مادية كبيرة للمنازل المجاورة. ونقل مأرب برس عن المصادر قولها أن الإنفجارات سبقها إنفجار شديد أستهدف المخزن الذي كان عبارة عن هنجر لمصنع بلاستيك قبل أن يستخدمه الحوثيين لتخزين الأسلحة.

الى ذلك قالت مصادر عسكرية بأن صاروخ يعتقد أن مصدره البوارج البحرية التابعة لقوات التحالف العربي، استهدف صباح اليوم الاثنين، هنجرا كانت تستخدمه مليشيات الحوثي مخزنا للاسلحة والذخائر الثقيلة،

واضافت المصادر بأن الموقع المستهدف يقع وسط حي الزعفران قرب محطة الصراري للمشتقات النفطية بمديرية الحالي شمال مدينة الحديدة، واعقب عملية استهداف المخزن بصاروخ من البحر، سلسلة انفجارات للذخائر، اسفرت عن تضرر عدد من المنازل السكنية.

فيما تحدثت مصادر اخرى عن اصابة نحو 15 شخصا من المواطنين.