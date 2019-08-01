تطورات خطيرة .. «هادي» يهدد بالاستقالة ويستعد لإنهاء مهمة «علي محسن» ويدعو لاجتماع عاجل .. السعودية تغضب الشرعية والبيان المشترك يفجر ازمة كبيرة

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات خاصة

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قالت مصادر حكومية نقلا عن مسئولين في الرئاسة اليمنية ، الاثنين ،إن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، رفض مضمون البيان المشترك للإمارات والسعودية والذي أعلنا عنه أمس ، وهدد بالاستقالة.

المصادر الحكومية وبحسب اخبار اليوم، أكدت أن الرئيس دعا لاجتماع عاجل ينعقد اليوم الاثنين، لمناقشة البيان المشترك والوقوف على ما ورد فيه والذي تجاهل تماماً كل الأعمال التخريبية للإمارات ويصر على اعتبارها شريكاً في التحالف وكذلك شرعنة الانقلاب.

وتوقعت المصادر أن يقوم الرئيس بإنهاء مهمة اللجنة الحكومية المتواجدة في جدة برئاسة نائب الرئيس.

من جانب آخر قال المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في الرياض، على صفحته في الفيس وتويتر نقلاً عن مصادر مؤكدة، قال أن الرئيس هدد بتقديم استقالته احتجاجاً على البيان المشترك والضغوطات التي يتعرض لها من الجانب السعودي.

وفِي ذات السياق أكدت مصادر متعددة أن كبار مسؤولي الشرعية ينتابهم الغضب والاستياء من البيان المشترك للمملكة والإمارات.. وأن الشرعية باتت في محل لا يشجعها بالوثوق بمواقف التحالف والمملكة.

وامس اصدرت السعودية والامارات بيانا مشتركا تناقض تماما مع البيان السعودي المنفرد والذي دعا صراحة لعودة مؤسسات ومعسكرات الدولة في عدن للحكومة الشرعية.

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