أسرة أحمد الشقيري تصدر بيانا عاجلًا حول وفاته مسؤول إماراتي يعلق على البيان السعودي الإماراتي بخصوص اليمن ..مصالحنا واحدة.. وثقتنا مُطلقة مساعي حكومية لتعزيز« البنك المركزي» واستقرار «الصرف» بالأسماء..«مقتل عشرات الحوثيين بينهم 5 قيادات بارزة «بلس» اليمن... فرصة عمل موسمية في التين الشوكي طيران التحالف يدك مواقع مليشيات الحوثي في هذه المحافظة «الدرون»... سلاح الحروب الحديثة ..الميليشيات تسابق الدول في استخدامها الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي الحوثيون يضيّقون الخناق على «التهدئة الأممية»بـ«الحديدة» بتصعيد جديد هكذا علق مسؤولون يمنيون على البيان «السعودي - الإماراتي» المشترك بشأن اليمن
أصدرت عائلة الإعلامي السعودي الشهير أحمد الشقيري بيانا كشفت فيه حقيقة ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول وفاته.
ونفت الأسرة - بحسب MBC - ما تردد عن وفاة الشقيري إثر أزمة قلبية مفاجئة مشيرة إلى أن كل ما تداولته الصحف في هذا الشأن عاري من الصحة.
وناشدت أسرة الشقيري ، محبيه بعدم الانسياق وراء الشائعات وعدم نشر أي أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بدون التحقق من صحتها أولا وذلك لكي لا يتسبب في أذي نفسي سواء لعائلته أو أصدقائي أو محبيه من متابعين البرامج التي قدمها.