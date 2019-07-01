مسؤول إماراتي يعلق على البيان السعودي الإماراتي بخصوص اليمن ..مصالحنا واحدة.. وثقتنا مُطلقة

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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اعتبر أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن الرسائل المشتركة للإمارات والمملكة العربية السعودية تجاه التطورات في اليمن تعد بمثابة تأكيد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وكتب قرقاش في حسابه عبر تويتر: "الرسائل المشتركة من السعودية الشقيقة والإمارات بشأن التطورات في اليمن تأكيد للشراكة الإستراتيجية التي تجمعنا، فلا يقرأ غير ذلك إلا حاقد وخبيث".

وأضاف قرقاش أن "مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات وثقتنا فيها مطلقة، شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات".

ودعت السعودية والإمارات، الأحد، إلى ضرورة التوقف الكامل لأي تحركات عسكرية بين طرفي القتال في جنوب اليمن، بعد "الفتنة" التي نشبت بينهما، بحسب بيان مشترك للدولتين.

وأكد البيان "استمرار دعم التحالف للحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية وهزيمة المشروع الإيراني ودحر الميليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن".

كانت اشتباكات وقعت بين قوات الحكومة اليمنية وقوات النخبة الموالية للمجلس الانتقالي في عدة محافظات جنوبية، لا سيما بعد دخول الأخيرة عدن وإعلانها السيطرة عليها في 10 أغسطس/ آب الماضي، وذلك قبل انسحابها من بعض المناطق.