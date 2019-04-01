بالأسماء..«مقتل عشرات الحوثيين بينهم 5 قيادات بارزة

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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كشفت مصادر يمنية أمس (الأحد)، مقتل عشرات الحوثيين بينهم 5 قيادات بارزة في معارك اليومين الماضيين بمحافظات الضالع والبيضاء.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية فثدقالت المصادر إن مستشفى ذمار العام استقبل عشرات القتلى والجرحى القادمين من محافظتي البيضاء والضالع بينهم القيادات «قيس الهمداني، مصطفى زبن الله الشبيبي، محمد نجيب الحاذق، أبو شاهر السماوي، ولطف عبدالله الخلقي»، وأضافت أن القتلى جرى إيداعهم ثلاجة الموتى استعداداً لتسليمهم لذويهم. وأفادت مصادر عسكرية يمنية أمس أن معارك عنيفة تشهدها مناطق قربة والحبج بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي. وأوضحت المصادر أن الجيش تمكن من تدمير تعزيزات حوثية بالقرب من موقع الشبكة سقط خلالها مسلحو الحوثي بين قتيل وجريح، فيما ردت المليشيات بقصف عشوائي على القرى المأهولة بالسكان في منطقة الحبج.