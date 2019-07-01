طيران التحالف يدك مواقع مليشيات الحوثي في هذه المحافظة

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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قالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، إن مقاتلاتها قصفت مواقع لميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية.

وأوضحت قيادة التحالف، أن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأضافت: “دكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية”.

وتابعت قيادة التحالف: استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية الإرهابية في منطقتي “السليلة” و”الوجف” بمديرية خب والشعف، ما أسفر عن تكبيد ميليشيات الحوثي الإرهابية المتمردة التابعة لإيران خسائر في الأرواح والعتاد”.