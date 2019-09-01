الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

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أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد 8 سبتمبر/أيلول، عن حالة وفاة داخل العائلة المالكة.
وأصدر الديوان الملكي بيانا، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن فيه وفاة الأمير، فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود.
#الديوان_الملكي:وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود وسيصلى عليه يوم غد الاثنين،بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة
وجاء في نص بيان الديوان الملكي السعودي:
"انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود".
وأعلن أن جنازة الأمير المتوفي ستخرج بعد صلاة العصر غدا الاثنين، من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.