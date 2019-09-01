الحوثيون يضيّقون الخناق على «التهدئة الأممية»بـ«الحديدة» بتصعيد جديد هكذا علق مسؤولون يمنيون على البيان «السعودي - الإماراتي» المشترك بشأن اليمن نقل أمير الكويت إلى المستشفى وتأجيل لقائه مع ترامب..الديون الأميري يكشف عن آخر تطورات حالته الصحية «معين عبد الملك»يلتقي وفداً أمريكياً رفيعاً - تفاصيل ونتائج اللقاء 3 غارات جوية دقيقة تقضي على هدف «حوثي» ثمين بـ«قلب صعدة» الكشف عن ”عرض سخي“ تلقاه ”الحوثي“ من خصومه ومصدر أردني يزيح الستار عن 4 أسباب دفعت ”ترمب“ للحوار مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تقديرا لمواقفهم الوطنية..قائد مقاومة تعز يكرّم الإعلاميين المستقيلين من وسائل إعلامية إماراتية فيما الحكومة تخلي مسئوليتها.. مصدر مسؤول يكشف الأسباب الحقيقية لتدهور خدمة الكهرباء في المناطق المحررة بينهم صلاح.. فوكس سبورتس ترشح 5 لاعبين للفوز بالكرة الذهبية وزير الدفاع ”المقدشي“ يزف البشرى من ”مأرب“
قالت مصادر محلية اليوم الاحد إن ميليشيا الحوثي الانقلابية، تواصل خروقاتها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وشنت مليشيا الحوثي قصفاً مكثفاً لمواقع القوات المشتركة في الأطراف الجنوبية للمدينة ومناطق متفرقة جنوب المحافظة.
كما سقطت إصابات في صفوف المدنيين في مديرية التحيتا جنوب الحديدة جراء القصف الذي طال مناطق المديرية.
ويأتي هذا التصعيد الحوثي تزامناً مع انعقاد اجتماع لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار في المياه الدولية على ظهر سفينة أممية، وذلك لبحث آليات تثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة ونشر مراقبين في خطوط التماس.
وانعقد الاجتماع المشترك (السادس) للجنة تنسيق إعادة الانتشار لدعم اتفاق الحديدة برئاسة القائم بأعمال رئيس لجنة إعادة الانتشار الدولية.
وسبق أن صرح مصدر مسؤول في اللجنة أن الاجتماع سيناقش نقاطاً عدة، منها: تشغيل مركز عمليات مشتركة، وتفعيل آلية التهدئة والاتفاق على نشر مراكز مراقبة في بعض مواقع خطوط التماس لتعزيز عملية وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وفقاً للآلية التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع المشترك الأخير.
ومع كل التزامات الحوثي لفريق التهدئة الأممي إلا أنها تقاوم بعكس كل ذلك، عبر قصفها اليومي المكثف لقوات الجيش وكذا للمناطق السكنية.