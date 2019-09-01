نقل أمير الكويت إلى المستشفى وتأجيل لقائه مع ترامب..الديون الأميري يكشف عن آخر تطورات حالته الصحية «معين عبد الملك»يلتقي وفداً أمريكياً رفيعاً - تفاصيل ونتائج اللقاء 3 غارات جوية دقيقة تقضي على هدف «حوثي» ثمين بـ«قلب صعدة» الكشف عن ”عرض سخي“ تلقاه ”الحوثي“ من خصومه ومصدر أردني يزيح الستار عن 4 أسباب دفعت ”ترمب“ للحوار مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تقديرا لمواقفهم الوطنية..قائد مقاومة تعز يكرّم الإعلاميين المستقيلين من وسائل إعلامية إماراتية فيما الحكومة تخلي مسئوليتها.. مصدر مسؤول يكشف الأسباب الحقيقية لتدهور خدمة الكهرباء في المناطق المحررة بينهم صلاح.. فوكس سبورتس ترشح 5 لاعبين للفوز بالكرة الذهبية وزير الدفاع ”المقدشي“ يزف البشرى من ”مأرب“ تفاصيل إتفاق سري أميركي – إيراني خطير عاجل: رسالة سعودية هامة للشعب اليمني بعد ساعات من ”البيان المشترك“
أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، علي جراح الصباح، أن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل إلى مستشفى بالولايات المتحدة وتم تأجيل لقائه مع رئيسها، دونالد ترامب.
ونقلت وكالة "كونا" الكويتية الرسمية عن وزير الديوان الأميري أن الشيخ الصباح "دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية".
وأضاف الوزير، حسب الوكالة، أن هذ الأمر "دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر" بين أمير الكويت والرئيس الأمريكي "إلى موعد يحدد لاحقا".
وسبق أن ذكر الديوان الأميري الكويتي، يوم 18 أغسطس الماضي، أن الشيخ صباح، البالغ من العمر 90 عاما، عانى مؤخرا من "عارض صحي" لكنه تعافى منه، مشيرا إلى أن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها أمير البلاد جاءت إيجابية، إلا أن هذا الإعلان لم ينه الشائعات حول موضوع صحته.
ولاحقا أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، تعافي أمير البلاد من أزمة صحية ألمت به مؤخرا، نافيا الشائعات حول مرضه.