«معين عبد الملك»يلتقي وفداً أمريكياً رفيعاً - تفاصيل ونتائج اللقاء

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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التقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاحد، عدد من اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لمناقشة المستجدات وتطورات الاوضاع على الساحة الوطنية.

واطلع رئيس الوزراء، وفد مجلس الشيوخ الامريكي، على تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، واستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية بدعم من ايران في رفض كل الحلول السياسية وتعميق الازمة الإنسانية الكارثية.. مؤكدا ان معالجة جذور الازمة الإنسانية في اليمن تكمن في انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها على كامل أراضي الجمهورية اليمنية.

ولفت الى انتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية ومنها نهب المساعدات وتحويلها لخدمة حربها على الشعب اليمني، وتجنيد الأطفال واختطاف الصحفيين والناشطين والمدنيين، بالإضافة الى تهديدها لممرات التجارة العالمية وغيرها من الممارسات الخارجة عن الأعراف والقوانين اليمنية والدولية.

كما تطرق الدكتور معين عبدالملك، إلى العراقيل التي تفتعلها مليشيات الحوثي لعرقلة خطوات السلام بما في ذلك التنصل عن تنفيذ اتفاق السويد الموقع برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، مشددا على ضرورة الضغط على ايران لايقاف دعمها لمليشيا الحوثي الانقلابية، والدور المعول على مجلس الشيوخ الامريكي في هذا الجانب.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية بأن رئيس الوزراء، استعرض في اللقاء الاحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة عدن والجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة كقائد لتحالف دعم الشرعية لانهاء التمرد وتصويب الأوضاع، معربا عن تقديره للمواقف الامريكية الداعمة لوحدة وسلامة واستقرار اليمن، وما يمثله ذلك من اهمية في الحفاظ على الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.

من جانبهم عبر وفد الكونجرس الامريكي، عن قلقهم من تدهور الوضع الانساني ومن التطورات الاخيرة وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والانساني، مشيرين الى أن الوضع في اليمن يحظى باهتمام خاص في اروقة مجلس الشيوخ الامريكي وسيعملون مع الحكومة الامريكية على اتخاذ المواقف التي من شأنها المساهمة في انهاء الحرب وتحقيق السلام لليمن والمنطقة.