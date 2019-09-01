3 غارات جوية دقيقة تقضي على هدف «حوثي» ثمين بـ«قلب صعدة»

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كثفت مقاتلات دعم الشرعية، اليوم الأحد، غاراتها الجوية على مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية رازح غرب محافظة صعدة شمالي البلاد.
ودمرت المقاتلات بثلاث غارات جوية مخزنا للسلاح الخفيف والمتوسط والذخيرة للمليشيا الحوثية في منطقة "بني معين" بمديرية رازح حسبما ذكر موقع الجيش.
كما دمرت المقاتلات بغارات أخرى عيارات لمليشيا الحوثي كانت تتمركز في جبل الأذناب الاستراتيجي بالمديرية ذاتها.
وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي المتمردة.