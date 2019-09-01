تقديرا لمواقفهم الوطنية..قائد مقاومة تعز يكرّم الإعلاميين المستقيلين من وسائل إعلامية إماراتية

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- تعز

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كرم رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة تعز الشيخ حمود سعيد المخلافي، اليوم الاحد الإعلاميين والصحفيين الذين استقالوا من العمل في وسائل إعلام إماراتية احتجاجاً على مواقفها المعادية للشرعية اليمنية.

وفي حفل التكريم الذي سلم "صادق معيض" مدير مكتب قائد المقاومة الشعبية (درع المقاومة الشعبية ) للإعلامي " عبد الله إسماعيل والإعلامي محمد طاهر والصحفي محمد التويجي تقديرا لمواقفهم الوطنية المخلصة في خدمة الوطن .

وأكد معيض،أن المخلافي يكرم هؤلاء الإعلاميين لمواقفهم الرافضة للعمل ضمن منظومة تستهدف الجيش الوطني بمبررات مضللة وتقويض الشرعية وتفتيت الوطن خدمة لمصالح وأطماع دولة الإمارات العربية التي تتمترس ضد اليمن وتعتدي على أبنائه بطريقة سافرة وهمجية.

وأضاف، أن المقاومة الشعبية تقدر هذه المواقف الشجاعة التي تنتمي لليمن الكبير ووحدة أبنائه ومستقبله وتحيي انحياز هؤلاء الإعلاميين لوطن العزة والكرامة ضد هؤلاء المتآمرين والطامعين والحاقدين.

من جهته عبر الإعلامي " محمد طاهر "عن شكره وتقديره لقائد المقاومة ورمز الصمود والانتصارات الشيخ حمود سعيد المخلافي واهتمامه وتكريمه بدرع المقاومة الشعبية وتعد بادرة طيبة تؤكد اهتمام المقاومة الشعبية بالمواقف الوطنية..مؤكدا أن قائد المقاومة يعد مدرسة للوطنية والتضحية التي لا ينكرها إلا جاحد.

مؤكدا أن هناك أبطال في جبال وهضاب الوطن يقدمون أرواحهم ليستعيدون كرامتنا وعزتنا وشرعيتنا و يرسمون مستقبلنا ويستحقون أن نقبل جباههم وان نكون سندا لهم ولايمكن أن نقبل استهدافهم والغدر بهم؛ لأن استهدافهم هو استهداف لهذا الوطن الشامخ بصلابة أبنائه التي تنكسر عليها كل المؤامرات الخبيثة .

وكان الإعلامي " عبد الله إسماعيل" قدم استقالته من قناة الغد المشرق وقدم الإعلامي " محمد طاهر استقالته من قناة الشارقة واستقال " محمد التويجي " من صحيفة الرؤية الإماراتية.

وجاءت هذه المواقف احتجاجا على استهداف الإمارات الجيش الوطني بغارات غادرة وجبانة على مشارف العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين الأسبوع الماضي، إضافة إلى موقفها المعادي لليمن وحكومته الشرعية.