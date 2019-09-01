بينهم صلاح.. فوكس سبورتس ترشح 5 لاعبين للفوز بالكرة الذهبية

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وضعت شبكة "فوكس سبورتس" الأمريكية، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر "محمد صلاح"، ضمن 5 أسماء مرشحين للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، لأفضل لاعب في العالم عن عام 2019.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن اللاعب المصري قضى فترة قصيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" في تشيلسي لكنها لم تكن بنفس النجاح الذي حققه مع فيورنتينا وروما الإيطاليين قبل الانضمام إلى ليفربول في صيف 2017.

وأضافت أنه منذ ذلك الوقت، سجل "صلاح" أهدافا أو قدم تمريرات حاسمة في 81 مرة خلال 78 مباراة بالدوري الإنجليزي وفاز بجائزة "الحذاء الذهبي" في إنجلترا لعامين متتاليين، إلى جانب إضافته لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا لإنجازاته مع الريدز.

وأشارت إلى أن حارس مرمى منتخب البرازيل ونادي ليفربول، "أليسون بيكر"، المتوج بلقبي دوري الأبطال وكوبا أمريكا، والفائز أيضا بجائزة أفضل حارس في أوروبا لهذا العام سيكون بين المنافسين على نيل الجائزة.

ووفقا للشبكة، فإن النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" يأتي بين المرشحين الأبرز كذلك بعد فوزه بالدوري الإيطالي "سيريا آ" مع فريقه نادي يوفنتوس ولقب بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى.

كما أن النجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي"، الحاصل على لقب الدوري الإسباني مع فريقه برشلونة، ينافس بقوة خاصة بتسجيله 36 هدفا في "الليغا" و15 هدفا بمسابقتي دوري الأبطال وكأس ملك إسبانيا.

وفي النهاية أكدت الشبكة الأمريكية أن مدافع ليفربول الإنجليزي ومنتخب هولندا، "فيرجيل فان دايك"، هو الأقرب للفوز بـ"الكرة الذهبية" لهذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن "فان دايك" نجح في التتويج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019، متفوقاً على "رونالدو" و"ميسي"، مع العلم أن هذا الثلاثي تم اختياره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنافسة على جائزة الأفضل في العالم.