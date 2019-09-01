انفجار يهز جنوب المملكة وسقوط قتلى وجرحى

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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قالت وسائل اعلام سعودية ، إن شخصا قتل وأصيب اثنان، مساء امس، إثر انفجار نتج عن مواد متفجرة بمنزله، جنوبي البلاد.

وأفادت صحيفة "عكاظ" المحلية، أن "مواطنًا (لم تحدد جنسيته) قُتل وأصيبت زوجته وابنه في انفجار فناء منزل بأحد مراكز محافظة خميس مشيط (جنوبي السعودية).

ونقلت عن الشرطة أن "الجهات الأمنية باشرت بلاغًا عن انفجار في فناء منزل شعبي مكون من طابق واحد، نتجت عنه وفاة مواطن وإصابة زوجته وابنه إصابات بليغة، تم نقلهم إلى المستشفى".

واتضح، وفق المصدر ذاته أن "الانفجار في الموقع يحوي مخلفات بينها مواد متفجرة، ولا تزال التحقيقات جارية لاستقصاء كافة الملابسات".

ولم يصدر عن السلطات السعودية بيان بشأن الحادث حتى الساعة 20.30 تغ.