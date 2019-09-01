قوات الإمارات تنسحب من قصر ”معاشيق“ الرئاسي في ”عدن“ وطائرة خاصة تنقل القيادات الاماراتيين ومصادر تكشف عن ”اتفاق سعودي ـ إماراتي“

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أفادت مصادر محلية، الأحد 8 سبتمبر/أيلول، بانسحاب القوات الإماراتية من قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، وإخلاء مواقعها بشكل كامل.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان "القوات الإماراتية المنسحبة، والتي دخلت القصر اواخر 2015م، نقلت دبابات ومدرعات وأسلحة ثقيلة على متن 5 ناقلات صوب مقرها الرئيسي في البريقة".

وذكرت أن "عددا من القيادات الإماراتية لا تزال في قصر معاشيق في انتظار وصول طائرة عسكرية لنقلهم صوب معسكر قيادة قوات التحالف".

مصادر سياسية في العاصمة السعودية الرياض قالت لـ”مأرب برس“، ان هذا الانسحاب يأتي ضمن ”ترتيبات سعودية إماراتية اتفق عليها الطرفان، وترتب على ذلك الاتفاق، صدور البيان المشترك الذي أكد دعم الحكومة الشرعية“.

وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرت في 10 من أغسطس/آب الماضي، على قصر معاشيق دون قتال، بعد سيطرتها على معسكرات ومؤسسات الدولة في مدينة عدن، بما فيها مقر الحكومة اليمنية، إثر مواجهات دامية مع قوات الحماية الرئاسية استمرت 4 أيام سقط خلالها نحو 40 قتيلا و260 جريحا، حسب الأمم المتحدة.

والأسبوع الماضي قصفت الإمارات القوات الحكومية في مدخل عدن الشرقي، للحيلولة دون تقدم هذه القوات صوب العاصمة المؤقتة عدن التي يسيطر عليها الانفصاليون الذين تدعمهم أبوظبي.

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