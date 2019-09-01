المبعوث يكشف هدف زيارته الى الرياض ومادار بينه وبين الجبير بشأن اليمن

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بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الأحد، مع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، “مستجدات الأزمة اليمنية“.
ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، استقبل الجبير في مدينة جدة (غربي المملكة)، الأحد، غريفيث الذي وصل في زيارة غير محددة المدة.
وتناول اللقاء “المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها”.
كما ناقش الجانبان “سبل تعزيز المساعدات الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني”.
وفيما تجاهلت وكالة واس الاشارة الى بحث الطرفين مستجدات المحادثات في جدة بين الحكومة اليمنية و الانتقالي تحدث المبعوث عن هدف زيارته للسعودية وماذا دار بينه وبين الجبير.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، انه عبر للجبير عن امتنانه لجهود المملكة العربية السعودية التي تبذلها في جنوب اليمن ، في اشارة الى رعايتها المحادثات في مدينة جدة.
واضاف قبل قليل: "ناقشت مع الوزير عادل الجبير سبل المضي قدماً في العملية السياسية في اليمن".