المبعوث يكشف هدف زيارته الى الرياض ومادار بينه وبين الجبير بشأن اليمن سيناريوهات خطيرة ومفاجئة تقلب الموازين في اليمن باتفاق سعودي اماراتي .. تمكين الانتقالي ونقل المعركة وخطوة اخيرة تطيح بـ هادي السودان تفجر مفاجئة لكل يهود السودان في العالم هل تتغير سياسة أكبر دولة مصدرة للنفط بتعيين بن سلمان وزيرا للطاقة؟ موقف واحد ومتطابق بين الحكومة اليمنية والتحالف العربي السعودية تزف خبرا سارا لمواطني 50 دولة في العالم وتستعد لقفزة نوعية غير مسبوقة ماذا يحدث في حضرموت؟ المحافظ يخرج بتصريح مهم وشلل يصيب عاصمة المحافظة (صور) بيان سعودي اماراتي جديد يخص اليمن يعلن دعما كاملا للحكومة هجوم امريكي على الامارات وحديث عن تجاوزات وعمل غير قانوني في اليمن ميلشيات الحوثي تحيي ذكرى مقتل زعيمهم بتصفية ضباط.. مصادر تكشف عن معلومات خطيرة
كشف كاتب ومحلل عسكري يمني ، اليوم الاحد ، عن سيناريوهات خطيرة، تمكن لما يسمى المجلس الانتقالي وتقلب الموازين لغير صالح شرعية الرئيس هادي وحكومته ، بتوافق سعودي اماراتي.
وقال علي الذهب في سلسلة تغريدات تابعها مأرب برس على حسابه في تويتر ، اليوم تعليقا على البيان السعودي الاماراتي الاخير ، ان «بيان السعودية والإمارات يؤكد أنهما متفقتان على الوضع الراهن، وأن على حكومة هادي القبول به، مع منحها ضمانات تلمع بها موقفها أمام مؤديها».
واضاف : «هذا الواقع يمنح الطرفين تقاسما متساويا لمكاسب الحرب، وينقل الأحداث إلى ما قبل الخطوة الأخيرة التي ستطوي مرحلة الرئيس هادي».
واشار المحلل العسكري الذهب الى ان «ما وصفه بتجميد الأزمة وتخديرها بالبيانات، يوفر متسعا من الوقت، لتمكين الانتقالي من بناء دفاع صلب حول مدينة عدن، ونقل المعركة إلى شبوة وأبين وحضرموت».
وتابع :«عندها لن يكون أمام الشرعية سوى الدفاع، وربما لن تصمد، وهكذا نكون أمام حالة مشابهة للحرب في مناطق الشمال، بما في ذلك الحديدة».
وبحسب الذهب فإن «خلاف السعودية والإمارات في اليمن على التفاصيل، أما الأساس فمتفق عليه ، وان الضحية اليمن؛ بفعل أنصار التحالف؛ الأغبياء، واللصوص، والخونة» حد وصفه.
وقال في تغريدة اخيرة «أصبحت الحرب اليمنية متجرا للانتهازيين ،عن نفسي، لم أعد أثق بالتحالف؛ لأنه حال دون تمكين الرئيس من ممارسة سلطاته على الأرض. ،ولا أثق بالمسئولين؛ لأن أغلبهم مخبرون مع اللجنة الخاصة، ضد الرئيس والمشروع الوطني ككل ،لا يريدون للحرب أن تنتهي أبدا؛ لأنهم مستقرون مع أسرهم، وللشعب الجحيم».
وكانت السعودية والامارات اصدرتا بيانا مشتركا اليوم الاحد .. للاطلاع على مضمون البيان اضغط هنا