السودان تفجر مفاجئة لكل يهود السودان في العالم

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دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الحكومة السودانية الجديدة، نصر الدين مفرح، اليهود الذي غادروا البلاد إلى العودة إليها،.
مؤكدا أن السودان الجديد يتسع للجميع تحت مظلة دولة مدنية. وفي حديث له على فضائية العربية، قال مفرح إن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، وإن "التطرف ليس في دعوة مواطن إلى العودة إلى بلاده، وإنما التطرف يتمثل برفض هذه الدعوة".
وبحسب ما نشر موقع "i24" الإسرائيلي، فقد تعهد الوزير "بإعادة الكنائس ودور العبادة اليهودية".