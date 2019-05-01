هل تتغير سياسة أكبر دولة مصدرة للنفط بتعيين بن سلمان وزيرا للطاقة؟ موقف واحد ومتطابق بين الحكومة اليمنية والتحالف العربي السعودية تزف خبرا سارا لمواطني 50 دولة في العالم وتستعد لقفزة نوعية غير مسبوقة ماذا يحدث في حضرموت؟ المحافظ يخرج بتصريح مهم وشلل يصيب عاصمة المحافظة (صور) عاجل : بيان سعودي اماراتي جديد يخص اليمن يعلن دعما كاملا للحكومة هجوم امريكي على الامارات وحديث عن تجاوزات وعمل غير قانوني في اليمن ميلشيات الحوثي تحيي ذكرى مقتل زعيمهم بتصفية ضباط.. مصادر تكشف عن معلومات خطيرة من هو بن سلمان الجديد.. الذي عين في منصب حساس.. بأمر ملكي تعرف على المشروب الأكثر خطرا على الأسنان المرأة اليمنية في خطر.. الأمم المتحدة تحذر من فقدانها للحياة
صرح مسؤول سعودي الاحد ،أن سياسة المملكة في السوق النفطية ستستمر دون تغيير، وذلك بعد تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة، خلفا لخالد الفالح الذي تم إعفاؤه من المنصب.
وأضاف لوكالة رويترز أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، ستواصل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة.
وقال المسؤول "لا تغيير في سياسة النفط السعودية ولا في سياستها تجاه أوبك. الأمير عبدالعزيز سيعمل على تعزيز التعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها".
وكانت صدرت أوامر ملكية في السعودية، فجر الأحد، بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للطاقة.
وصدر أمر ملكي بإعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.