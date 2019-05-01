آخر الاخبار

هل تتغير سياسة أكبر دولة مصدرة للنفط بتعيين بن سلمان وزيرا للطاقة؟ موقف واحد ومتطابق بين الحكومة اليمنية والتحالف العربي السعودية تزف خبرا سارا لمواطني 50 دولة في العالم وتستعد لقفزة نوعية غير مسبوقة ماذا يحدث في حضرموت؟ المحافظ يخرج بتصريح مهم وشلل يصيب عاصمة المحافظة (صور) عاجل : بيان سعودي اماراتي جديد يخص اليمن يعلن دعما كاملا للحكومة هجوم امريكي على الامارات وحديث عن تجاوزات وعمل غير قانوني في اليمن ميلشيات الحوثي تحيي ذكرى مقتل زعيمهم بتصفية ضباط.. مصادر تكشف عن معلومات خطيرة من هو بن سلمان الجديد.. الذي عين في منصب حساس.. بأمر ملكي تعرف على المشروب الأكثر خطرا على الأسنان المرأة اليمنية في خطر.. الأمم المتحدة تحذر من فقدانها للحياة

سبأفون .. أصالة وتواصل

هل تتغير سياسة أكبر دولة مصدرة للنفط بتعيين بن سلمان وزيرا للطاقة؟

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 203

صرح مسؤول سعودي الاحد ،أن سياسة المملكة في السوق النفطية ستستمر دون تغيير، وذلك بعد تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة، خلفا لخالد الفالح الذي تم إعفاؤه من المنصب.

وأضاف لوكالة رويترز أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، ستواصل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة.

وقال المسؤول "لا تغيير في سياسة النفط السعودية ولا في سياستها تجاه أوبك. الأمير عبدالعزيز سيعمل على تعزيز التعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها".

وكانت صدرت أوامر ملكية في السعودية، فجر الأحد، بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للطاقة.

وصدر أمر ملكي بإعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

إقراء أيضاً
السعودية تزف خبرا سارا لمواطني 50 دولة في العالم وتستعد لقفزة نوعية غير مسبوقة
تركيا تبحث مع أمريكا خطوة .. مفاجئة للجميع في مجال المال والاعمال
لماذا ستغادر قطر ثالث أكبر تحالف طيران بالعالم..؟
دعوة تجتاح العالم عبر تويتر تدعو إلى مقاطعة طيران الإمارات
أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية... بعد بيان البنك المركزي
لماذا أوقفت الإمارات بناء أكبر مطار في العالم ؟ وماهي الازمة الخانقة التي تعصف به
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس