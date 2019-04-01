موقف واحد ومتطابق بين الحكومة اليمنية والتحالف العربي

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات خاصة

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انتقدت الحكومة اليمينة ، الاحد،تقرير أخير اصدره الخبراء الدوليين مطلع هذا الشهر وقالت انه لم يلتزم بالموضوعية.

جاء دلك لدى استقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم ، سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى اليمن كوسبرت ثمبا خبوشي.

واستعرض وكيل وزارة الخارجية خلال اللقاء، تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، وجهود الحكومة اليمنية ومساعيها الرامية للتوصل إلى حل سلمي يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن.

وناقش بجاش مع سفير جنوب أفريقيا موقف الحكومة اليمنية من قرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق بالتمديد لما يسمى بفريق الخبراء البارزين..موضحاً أن الحكومة اليمنية ما زالت على موقفها الرافض لتسيس ملف حقوق الإنسان باليمن..منتقداً التقرير الذي أصدره ما يسمى بفريق الخبراء والذي خرج عن قواعد الموضوعية والنزاهة.

وجدد بجاشً تأكيد التزام الحكومة اليمنية بالقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

من جانبه أكد سفير جمهورية جنوب أفريقيا، دعم بلاده لوحدة وامن واستقرار اليمن واستقراره..مبدياً تفهم حكومة بلاده لموقف الحكومة اليمنية أزاء ملف حقوق الإنسان..ومشيدا بالجهود التي تبذلها اليمن للوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن.

وكان التحالف العربي اتخذ موقفا متطابقا لموقف الحكومة اليمنية وانتقد في وقت سابق بيان الخبراء البارزين وتحدث عن مغالطات ووعد بالرد على التقرير ..