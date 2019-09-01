السعودية تزف خبرا سارا لمواطني 50 دولة في العالم وتستعد لقفزة نوعية غير مسبوقة ماذا يحدث في حضرموت؟ المحافظ يخرج بتصريح مهم وشلل يصيب عاصمة المحافظة (صور) عاجل : بيان سعودي اماراتي جديد يخص اليمن يعلن دعما كاملا للحكومة هجوم امريكي على الامارات وحديث عن تجاوزات وعمل غير قانوني في اليمن ميلشيات الحوثي تحيي ذكرى مقتل زعيمهم بتصفية ضباط.. مصادر تكشف عن معلومات خطيرة من هو بن سلمان الجديد.. الذي عين في منصب حساس.. بأمر ملكي تعرف على المشروب الأكثر خطرا على الأسنان المرأة اليمنية في خطر.. الأمم المتحدة تحذر من فقدانها للحياة مسؤول رفيع بالشرعية يكشف عن السبيل الوحيد لحل أزمة عدن وعلاقة الامارات بذلك سفينة أممية تحتضن اجتماعاً بين الشرعية والحوثي لتفعيل التهدئة في الحديدة
أغلق محتجون،اليوم الأحد، عددا من شوارع مدينة المكلا (عاصمة محافظة حضرموت) الرئيسية احتجاجا على استمرا ر تدهور خدمة الكهرباء.
ونقل حضارم نت ، عن سكان محليون بمدينة المكلا قولهم إن المحتجين قاموا بإحراق الإطارات ماتسبب بتوقف حركة المرور بمعظم شوارع المدينة الرئيسية.
وازدادت ساعات الانطفاء لتصل أربع ساعات انطفاء مقابل ساعة ونصف خدمة فقط مافاقم معاناة المواطنين.
وتعيش محافظة حضرموت ساحلا وواديا تدهورا في خدمة الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة والرطوبة.
وحصل مأرب برس على صور تظهر احراق المحتجين الاطارات وقطع عدد من الشوارع الرئيسية في المكلا.
في السياق، طمأن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، المواطنين بتحسّن تدريجي وملحوظ في التيار الكهربائي عقب وصول باخرة الى ميناء المكلا وعلى متنها كميات من المازوت اليوم الأحد.
وقال المحافظ في تصريح صحفي إنه سيتم تفريغ الباخرة نهاراً أو في المساء ، وأعلن عن قرب وصول باخرتين على متنها كميات كبيرة من المازوت تكفي لشهرين أو ثلاثة أشهر .
وأكد المحافظ أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تولي اهتماماً كبيراً بموضوع استقرار التيار الكهربائي وتراعي حرارة الأجواء بالنسبة للمواطنين ، لذلك تعمل بكل جهد ليل نهار لتوفير المحروقات اللازمة لمحطات الكهرباء .
ودعا المحافظ المواطنين الى الصبر ومراعاة الوضع الحالي والظروف الصعبة التي تمرّ بها المحافظة والبلد بشكل عام ،مؤكداً أن تدخلات السلطة المحلية ستتواصل بشكل مستمر لاستقرار التيار رغم الظروف الصعبة .