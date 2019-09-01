السعودية تزف خبرا سارا لمواطني 50 دولة في العالم وتستعد لقفزة نوعية غير مسبوقة ماذا يحدث في حضرموت؟ المحافظ يخرج بتصريح مهم وشلل يصيب عاصمة المحافظة (صور) عاجل : بيان سعودي اماراتي جديد يخص اليمن يعلن دعما كاملا للحكومة هجوم امريكي على الامارات وحديث عن تجاوزات وعمل غير قانوني في اليمن ميلشيات الحوثي تحيي ذكرى مقتل زعيمهم بتصفية ضباط.. مصادر تكشف عن معلومات خطيرة من هو بن سلمان الجديد.. الذي عين في منصب حساس.. بأمر ملكي تعرف على المشروب الأكثر خطرا على الأسنان المرأة اليمنية في خطر.. الأمم المتحدة تحذر من فقدانها للحياة مسؤول رفيع بالشرعية يكشف عن السبيل الوحيد لحل أزمة عدن وعلاقة الامارات بذلك سفينة أممية تحتضن اجتماعاً بين الشرعية والحوثي لتفعيل التهدئة في الحديدة
صدر بيان سعودي - إماراتي مشترك قبل قليل ، يرحب باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي للدعوة للحوار.
وشددت الدولتان في بيان لهما على، "ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام".
وأضاف البيان المشترك، "عملت الدولتان وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة."
وشدد البلدان على أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة، والعمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شكلت من التحالف (المملكة والإمارات) والأطراف التي نشبت بينها الفتنة.
كما أكد الجانبان السعودي والإماراتي في البيان على استمرار دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية و"هزيمة المشروع الإيراني ودحر المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن