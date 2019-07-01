هجوم امريكي على الامارات وحديث عن تجاوزات وعمل غير قانوني في اليمن

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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انتقد السفير الأمريكي الأسبق لدى اليمن جيرالد فايرستاين تجاوزات الإمارات العربية المتحدة في اليمن ودعمها للانفصاليين جنوب البلاد.

وقال فايرستاين -في تغريدة على تويتر- إن شرعية الإمارات في اليمن هي تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يدعو إلى عودة الحكومة الشرعية والحفاظ على وحدة اليمن.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن "مسألة الحكومة في اليمن أو الانفصال يقررها اليمنيون أنفسهم، لا الإمارات".

وتابع "أي عمل للإمارات في اليمن خارج 2216 غير قانوني".

وتغريدة جيرالد فايرستاين ردا على مستشار بن زايد السابق عبد الخالق عبد الله، الذي اتهم الحكومة اليمنية بالخيانة للتحالف والفساد.