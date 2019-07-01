سفينة أممية تحتضن اجتماعاً بين الشرعية والحوثي لتفعيل التهدئة في الحديدة

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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احتضنت سفينة الأمم المتحدة «إنتراكتك دريم إم في» أمس اللقاء المشترك السادس للجنة إعادة تنسيق الانتشار لبدء تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار وتشغيل مركز العمليات المشتركة، وفقاً للآلية التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع المشترك السابق.

وترأس الجنرال هاني نخلة القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، الذي سيناقش مع ضباط ارتباط كلا الطرفين خيارات وسبل تطوير وتحسين آلية وقف إطلاق النار وبشكل خاص إمكانية إنشاء مناطق فض الاشتباك ونشر مراكز مراقبة على بعض الجبهات، ولا سيما جبهات مدينة الحديدة.

ووصلت سفينة (إنتراكتك دريم) إلى قبالة ميناء المخا نحو الساعة العاشرة صباح أمس مغادرة من ميناء الحديدة، لاستقبال وفد الفريق المشترك في الحكومة الشرعية الذي يرأسه اللواء محمد عيضه، والذين قدموا للسفينة بواسطة قارب سحب، وبعد ذلك أبحرت السفينة عائدة إلى قبالة ميناء الحديدة لتضم إليها وفد الميليشيا الانقلابية وبرفقتهم فريق من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

وسيشكل اللقاء الذي سيعقد على مدار يومين فرصة جيدة لمناقشة التفاصيل التقنية المتصلة بعمل اللجنة والتي تضمنها المقترح الأخير للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وخطوة عملية إضافية نحو تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة.

وشمل جدول أعمال اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار في اليوم الأول والمقام على متن السفينة في المياه المفتوحة، تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار، والبدء بتشغيل مركز العمليات المشتركة، وسيشمل جدول أعمال اليوم الثاني مناقشة مناطق وآليات فض الاشتباك ومناطق وآليات نشر مراكز المراقبة المشتركة، وأيضاً مناقشة الجوانب التقنية لمقترح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن. فيما يتابع ضباط الارتباط تشغيل وإدارة آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار من مركز العمليات المشتركة في السفينة.

وتزامن عقد الاجتماع السادس قيام ميليشيات الحوثي بقصف مدفعي على مواقع القوات المشتركة المرابطة شرق مدينة الحديدة ومديرية الدريهمي وعدد من أنواع الأسلحة المختلفة، وقال لـ«الشرق الأوسط» وضاح الدبيش الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي إن الميليشيا الحوثية أطلقت قذائف مدفعية الهاون 82 على مواقع القوات المشتركة الموجودة شرق مدينة الصالح ومنطقة كيلو 16. كما استخدمت معدلات البيكا وسلاح 14.5 و12.7. كما استهدفت مواقع القوات المشتركة شرق المديرية باستخدام قذائف مدافع الهاون 120 ومعدلات البيكا وسلاح 12.7.