عاجل.. أمر ملكي يطيح بمسؤولين كبار وتعيين «بن سلمان» في هذا المنصب

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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قبل قليل، أمرا ملكيا، بإعفاء وزير الطاقة خالد بن عبد العزيز الفالح من منصبه.
وتم تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيرا للطاقة خلفا للفالح حسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما أصدر الملك سلمان أمرا ثانيا بإعفاء عبد العزيز بن عبد الله بن علي العبد الكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وعين مكانه المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل نائبا بالمرتبة الممتازة.
وكان تم إعفاء الفالح، من مهام رئيس مجلس إدارة شركة “أرامكو” النفطية، وعُيِّن ياسر الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة محل الفالح في رئاسة إدارة الشركة.
ويهدف تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة “أرامكو” إلى فصل الشركة عن وزارة الطاقة السعودية، من أجل تفادي أي تضارب للمصالح في سياق استعدادات الشركة للاكتتاب العام الأولي.