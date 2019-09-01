قتلوه رمياً بالرصاص أمام زوجته وبناته.. تفاصيل جريمة «حوثية» بشعة ضحيتها معلم

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قُتل معلم، من أبناء محافظة تعز، أمس الجمعة، في إحدى نقاط التفتيش التابعة لمليشيا الحوثي، في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

ونقلت قناة"يمن شباب"عن مصادر محلية قولها، إن المعلم "مرتضى القباطي"، والذي يسكن مع بناته الست، وزوجته، في منطقة "عوين"، بمديرية الصومعة، ويعاني من حالة نفسية، خرج في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إلى احدى نقاط جماعة الحوثي القريبة من مكان سكنه، ولحقت به زوجته وبناته، وقبل وصوله للنقطة، أطلقت المليشيا المتمركزه في النقطة، الرصاص الحي عليه، ما أسفر عن مقتله أمام زوجته وبناته".

على صعيد متصل، قامت مليشيات الحوثي الانقلابية باستهداف منازل المدنيين في قرية "هبته"، بمديرية ناطع، بقذائف الهاون وصواريح الكاتيوشا.

مصادر محلية أكدت أن القصف أسفر عن مقتل زوجة عبدالله قحيرات المنصوري، بالاضافة الى تضرر المنزل بأضرار كبيرة.