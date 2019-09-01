توجيه عاجل في السعودية بعد فيديو صادم بين رجل وامرأة داخل فندق مدير منظمة «سيفيك» الدولية لدى «اليمن»يصل «مأرب» واللواء «العرادة» أول المستقبلين التحالف يعلن اسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من ”عمران“ عاجل.. هجوم مسلح تتعرض له الإمارات في دولة عربية غير اليمن .. وتمنح أبوظبي 14 يوما للمغادرة الكلية أطباء بلا حدود تطالب أطراف النزاع بتسهيل استيراد الأدوية مسؤول حكومي يعلّق على اعتماد إيران سفيراً حوثياً لديها عاجل: قوات عسكرية كبيرة تابعة لـ”المجلس الانتقالي“ تتحرك باتجاه ”شقرة“ تفاصيل مكالمة هاتفية ”حاسمة“ أجراها رئيس الوزراء ”معين عبدالملك“ بمحافظ حضرموت ”البحسني“ من قلب ”جدة“.. وفد ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ يعلن تمرده على ”السعودية“ ويهددها بـ”خيارات مفتوحة“ ويستعد للمغادرة ”حافظ معياد“ يطالب بفريق تفتيش على مصروفات البنك المركزي
استقبل محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم السبت مدير منظمة "سيفيك" الدولية المهتمة بحماية المدنيين في النزاعات (مكتب اليمن) ندوى الدوسري والتي تزور المحافظة حالياً.
وفي اللقاء استمع المحافظ العرادة من الدوسري إلى شرح عن الأنشطة والبرامج التي نفذتها وتعتزم المنظمة تنفيذها عبر مكتبها في محافظة مأرب .. معرباً عن ترحيبه بالجهود التي تقوم بها المنظمة في سبيل تعزيز الوضع الإنساني والمدني من خلال البرامج الهادفة ، وعلى رأسها تأهيل ضباط الشرطة على التعامل الأمثل مع المدنيين في النزاعات.
وأكد محافظ مأرب أن السلطة المحلية تولي تعزيز الواقع المدني وبناء القدرات أهمية كبيرة، وتدعم كل الجهود التي تساندها في إيجاد وضع أمثل، وحماية المدنيين في النزاعات، خصوصاً في ظل استمرار الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني، واستهدافها المتواصل للأحياء والأعيان المدنية غير مكترثة بأرواح المدنيين.
من جهتها أشادت ندوى الدوسري بالتعاون الكبير من قبل السلطة المحلية في المحافظة .. مشيرة إلى أن المنظمة تنفذ حالياً دورات تأهيلية لضباط الشرطة والجيش، وبرنامج (الأمن والمجتمع) الذي يهدف إلى إيجاد آليات للتنسيق والتكامل بين أجهزة الشرطة والمواطنين من خلال عقد جلسات نقاش بين القيادات المجتمعية والأمنية في عدد من مديريات المحافظة.