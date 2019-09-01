مدير منظمة «سيفيك» الدولية لدى «اليمن»يصل «مأرب» واللواء «العرادة» أول المستقبلين

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- مأرب

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استقبل محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم السبت مدير منظمة "سيفيك" الدولية المهتمة بحماية المدنيين في النزاعات (مكتب اليمن) ندوى الدوسري والتي تزور المحافظة حالياً.

وفي اللقاء استمع المحافظ العرادة من الدوسري إلى شرح عن الأنشطة والبرامج التي نفذتها وتعتزم المنظمة تنفيذها عبر مكتبها في محافظة مأرب .. معرباً عن ترحيبه بالجهود التي تقوم بها المنظمة في سبيل تعزيز الوضع الإنساني والمدني من خلال البرامج الهادفة ، وعلى رأسها تأهيل ضباط الشرطة على التعامل الأمثل مع المدنيين في النزاعات.

وأكد محافظ مأرب أن السلطة المحلية تولي تعزيز الواقع المدني وبناء القدرات أهمية كبيرة، وتدعم كل الجهود التي تساندها في إيجاد وضع أمثل، وحماية المدنيين في النزاعات، خصوصاً في ظل استمرار الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني، واستهدافها المتواصل للأحياء والأعيان المدنية غير مكترثة بأرواح المدنيين.

من جهتها أشادت ندوى الدوسري بالتعاون الكبير من قبل السلطة المحلية في المحافظة .. مشيرة إلى أن المنظمة تنفذ حالياً دورات تأهيلية لضباط الشرطة والجيش، وبرنامج (الأمن والمجتمع) الذي يهدف إلى إيجاد آليات للتنسيق والتكامل بين أجهزة الشرطة والمواطنين من خلال عقد جلسات نقاش بين القيادات المجتمعية والأمنية في عدد من مديريات المحافظة.