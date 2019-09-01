مسؤول حكومي يعلّق على اعتماد إيران سفيراً حوثياً لديها

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أكد نائب وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي اليوم السبت أنه لا يحق لإيران اعتماد سفير تابع لمليشيات الحوثي لديها، مشددا على أن ذلك لا يصلح وفق القانون الدولي.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الحضرمي قولة": "نحن قطعنا علاقاتنا مع طهران، لكن القانون الدولي لا يسمح بالاعتراف بدبلوماسي للميليشيات، وإيران تعرف هذا بغض النظر عن ما جرى"، موضحا "إيران تعلم ذلك جيدا فهناك قانون دولي يحكم المسألة".

وأضاف الحضرمي إجابة عن سؤال حول قبول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أوراق اعتماد سفير "الحوثيين" في طهران الشهر الماضي: "لا يمكن الاعتراف بسفير من ميليشيات، هذه مسألة تعتمد على إعلان دولة، ومن يعترف بالدولة وبرتوكولات وغيرها، فلا يمكن لدولة تدخل في تمرد أو انقلاب وتفاوض الآن في مسار سلام وتحت الفصل السابع في مجلس الأمن أن ترسل سفير".

وتابع نائب وزير الخارجية اليمني "قانونيا لا يصلح ذلك، ولا أعرف إذا كانت الخارجية الإيرانية علقت رسميا على هذا الأمر، ولا نعرف ماذا يفعل الحوثيون عبر مواقعهم الإعلامية ولا نعتد بها أصلا".

وحول استقبال ظريف للسفير "الحوثي" في طهران، قال الحضرمي "الاستقبال شيء، ومسألة الاعتراف والقوائم الدبلوماسية شيء آخر"، متابعا "نحن نعرف من 2012 أن النظام المارق في إيران يدعم الحوثيين سلاحا وإعلاميا وبالمشتقات النفطية أيضا، لكن الإيرانيين كانوا متحفظين منذ البداية على الاعتراف بالحوثيين علنا".

وكان وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف قد اعلن الاثنين الماضي تسلمه أوراق اعتماد ما يسمى «سفير» المليشيات الحوثية لدى طهران إبراهيم محمد الديلمي، الذي كان صدر قرار بتعيينه في 17 أغسطس الماضي «سفيراً فوق العادة ومفوضاً لليمن لدى الجمهورية الإيرانية».