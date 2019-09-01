تفاصيل مكالمة هاتفية ”حاسمة“ أجراها رئيس الوزراء ”معين عبدالملك“ بمحافظ حضرموت ”البحسني“

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أجرى رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، مساء اليوم السبت 7 سبتمبر/أيلول، اتصالا هاتفيا بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، تعرف خلاله على الاوضاع الخدمية والامنية والجهود المتميزة التي تبذلها قيادة السلطة المحلية والاجهزة الامنية والعسكرية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع.

واطلع رئيس الوزراء من محافظ حضرموت، على النجاحات الامنية التي تحققها الاجهزة المختصة بالمحافظة واخرها ضبط المتهم بقتل النقيب عبدالواسع العيدروس، واليقظة العالية لرجال الأمن واجهزة الاستخبارات في المحافظة بالتعاون مع المواطنين للحفاظ على الأمن والاستقرار.. مقدما التعازي الحارة لاسرة الفقيد.. مشددا في ذات الوقت على ضرورة تعزيز اليقظة الامنية وملاحقة اوكار الاجرام والتطرف اينما وجدت.

وبارك معين عبدالملك، الخطة الأمنية التي اعتمدتها اللجنة الامنية بالمحافظة لمعالجة بعض الأحداث والحوادث ، وتعزيز الأمن في المدن والنقاط والوحدات العسكرية والأمنية بوادي وساحل حضرموت.. مؤكدا دعم الحكومة للسلطة المحلية وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار.

ولفت إلى عزم واصرار الحكومة بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتنسيق الكامل مع السلطات المحلية على مقارعة الغلو والتطرف ومواجهة الارهاب الدخيل على شعبنا وثقافته.. لافتا إلى ان مواجهة مخاطر هذا الفكر تتطلب نشر ثقافة الوسطية والاعتدال والتسامح والإخاء.

واطمأن رئيس الوزراء على سير الاوضاع ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في ساحل ووادي حضرموت، لافتا إلى ان الحكومة تتابع تحسين مستوى الخدمات وتنفيذ مزيد من المشاريع التنموية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

بدوره، عبر محافظ حضرموت، عن تقديره الكبير لاهتمام ومتابعة رئيس الوزراء للاوضاع في محافظة حضرموت وحرصه على تقديم كل الدعم اللازم للمشاريع الخدمية والتنموية.. مؤكدا ان السلطة المحلية ومن خلال الخطة الامنية التي اعتمدتها ستعمل على الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة للمجتمع.