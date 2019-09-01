تفاصيل مكالمة هاتفية ”حاسمة“ أجراها رئيس الوزراء ”معين عبدالملك“ بمحافظ حضرموت ”البحسني“ من قلب ”جدة“.. وفد ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ يعلن تمرده على ”السعودية“ ويهددها بـ”خيارات مفتوحة“ ويستعد للمغادرة ”حافظ معياد“ يطالب بفريق تفتيش على مصروفات البنك المركزي تركي آل الشيخ يفاجئ السعوديين بقرار غريب .. يجيب الصداع السعودية تعلن عن موافقتها لحل الازمة مع قطر .. بهذا الشرط .. اعترف على فراش موته .. بتصفية أميرة شهيرة وأكثر من 23 شخصية سياسية .. فضائح صادمة الحكومة ”الشرعية“ تتحدث لأول مرة عن حقيقة الضغوطات السعودية لانجاح ”حوار جدة“ وتؤكد ”لا حوار مع الانتقالي قبل تصحيح مسار التحالف وتقويم دور الإمارات“ رويترز: لماذا لا تتجسس الاستخبارات الأمريكية على الإمارات؟ «رسالة أمريكية شديدة اللهجة» لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» من جبهة نهم .. وزير الدفاع يصل المواقع الامامية ويصدر توجيهات عسكرية مهمة للمقاتلين
قال القيادي فيما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعو أحمد الصالح، ان المفاوضات مع وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا انهارت، فيما تم إعلان "النفير العام" تمهيدا لاستئناف القتال.
واستضافت مدينة جدة السعودية محادثات غير مباشرة لحل الأزمة بين المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تدعمها الرياض.
وأضاف الصالح في حديث لـ"موقع الحرة" أن "وفد المجلس الانتقالي الجنوبي يستعد لمغادرة جدة، بالتزامن مع محاولات سعودية لإنعاش المفاوضات من جديد"، في اعلان صريح بالتمرد على المملكة العربية السعودية.
وتابع أن "قوات المجلس الانتقالي بدأت تعيد الانتشار ووضع خطط وحفر خنادق وتوزيع المقاتلين وبما يتناسب مع حجم الجبهات".
وذكر أن "آلاف المقاتلين التابعين للقبائل الموالية وصلوا إلى عدن وسيجري توزيعهم على جبهات القتال".
وكانت السعودية ناشدت المجلس الانتقالي التخلي عن السيطرة على عدن، وعبرت عن دعمها لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وهددت بأنها "ستتعامل بكل حزم".
الصالح قلل من أهمية التهديدات السعودية، وهدد المملكة بـ”خيارات مفتوحة“، وقال إن "الخيارات ستكون مفتوحة" في حال تم استهداف قوات المجلس الانتقالي.