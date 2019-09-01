تركي آل الشيخ يفاجئ السعوديين بقرار غريب .. يجيب الصداع

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طالب رئيس هيئة الترفيه السعودية، "تركي آل الشيخ"، بإغلاق حساب الهيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "مؤقتا"، لحين الوصول إلى محتوى يوصل فكر الترفيه الحقيقي.
وفي تغريدة له عبر صفحته الرسمية على "تويتر" قال "آل الشيخ": "لقد صبرت كثيراً على حسابات هيئة الترفيه وعيشها في السوشل ميديا.. أنا وأنا رئيس هيئة الترفيه المحتوى اللي يحطونه جابلي صداع".
وتابع "لذلك أطلب منهم بشكل عاجل إيقاف الحسابين مؤقتاً وإعادة التغريد اعتبارا من يوم الأحد بمحتوى يوصل فكر الترفيه الحقيقي ويعكس مدى ماوصلنا إليه".
وتولى "تركي آل الشيخ"، رئاسة هيئة الترفيه في السعودية بعد أن كان رئيسا لهيئة الرياضة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بناء على أوامر ملكية.
وشهدت فترة رئاسة "آل الشيخ" لهيئة الترفيه العديد من الفعاليات الترفيهية في المملكة، وإقامة حفلات غنائية للكثير من المطربين البارزين في الشرق الأوسط والذين أقاموا حفلاتهم للمرة الأولى في السعودية.