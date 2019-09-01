تركيا تبحث مع أمريكا خطوة .. مفاجئة للجميع في مجال المال والاعمال

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بحثت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، السبت، مع نظيرها الأمريكي ويلبر روس، الخطوات التي يمكن اتخاذها لرفع حجم التجارة بين البلدين إلى 100 مليار دولار .

وفي سلسلة تغريدات نشرتها على موقع "تويتر"، أشارت بكجان إلى عقدها لقاء مثمر للغاية مع "روس" في إسطنبول.

وقالت: "ناقشنا سبل رفع حجم التجارة بين البلدين إلى 100 مليار دولار. وبحثنا إمكانيات تصدير تركيا منتجات للولايات المتحدة في مختلف القطاعات والصناعات مثل الطيران المدني والسيارات والمجوهرات والأثاث والمنسوجات والملابس".

وأضافت بكجان : "كما ناقشنا الوصول إلى قنوات التوزيع في الولايات المتحدة، واتفقنا على إعداد برامج على أساس قطاعي لمساعدة الشركات".

وأوضحت أنها نقلت إلى نظيرها الأمريكي التطلعات بشأن إزالة بعض العقبات والممارسات التي تشكل عائقا أمام تعزيز التجارة بين البلدين.

واختتمت بالقول: "من المتوقع أن يبقى السيد روس في تركيا حتى الثلاثاء وسيلتقي بممثلين عن القطاع الخاص. ونأمل أن نلتقي في العاشر من سبتمبر، مرة أخرى لاستعراض نتائج الزيارة وتحديد خارطة طريق".